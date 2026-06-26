Bu Kez Sesiyle Büyüledi! Fahriye Evcen'den "Denize Doğru" Sürprizі!

Ekranların duru güzelliği, zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren yıldızı Fahriye Evcen Türkiye'nin küresel turizm yüzü olan Go Türkiye projesinin yeni mini dizi serisi için kamera karşısına geçti. Projenin tanıtım filmlerinde büyüleyici güzelliğiyle boy gösteren ünlü oyuncu bu kez sadece oyunculuğuyla değil gizli kalmış müzikal yeteneğiyle de izleyenleri ters köşe yaptı.

Dizinin en özel sahnelerinden birinde Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal'ın hafızalara kazınan kült eseri Denize Doğru'yu seslendiren Evcen duru sesi ve yorumuyla sosyal medyada adeta bir fırtına estirdi.

Mustafa Sandal'ın Kült Şarkısına Yepyeni Bir Soluk

Go Türkiye’nin mini dizi serinde kamera karşısına geçen Fahriye Evcen’in “Denize Doğru” performansı. pic.twitter.com/JqbQRHStct — Onedio (@onedio) June 26, 2026

Go Türkiye'nin Türkiye'nin saklı cennetlerini, kumsallarını ve eşsiz deniz mavisini dünyaya tanıtmayı hedefleyen mini dizi serisinde rol alan Fahriye Evcen senaryo gereği mikrofon başına geçti. Geçmiş yıllarda Mustafa Sandal'ın sesinden dinlediğimiz yaz enerjisini ve Ege-Akdeniz havasını en iyi yansıtan parçalardan biri olan Denize Doğru, Fahriye Evcen'in soft ve melodik vokal tarzıyla yeniden hayat buldu.

Sosyal Medya Albüm Çıkar Baskısı Yaptı!

Tanıtım videosunun ve şarkı performansının dijital platformlarda yayınlanmasının ardından Fahriye Evcen kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da trend listelerine girmeyi başardı. Güzel oyuncunun hem büyüleyici plaj tarzı hem de şarkı söylerken sergilediği çabasız zarafet hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.