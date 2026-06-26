Sahnelerin Kraliçesi Hala Oldu! Hadise'den Duygusal Yeğen Paylaşımı!

Türk pop müziğinin güçlü sesi, tarzı, şarkıları ve enerjisiyle her adımı olay olan Hadise bu kez sahne performanslarıyla değil özel hayatındaki büyük bir aile mutluluğuyla gündeme geldi. Ailesine olan düşkünlüğü ve bağlarıyla bilinen güzel sanatçı ikinci kez hala olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyor. Yaşadığı bu büyük mutluluğu takipçileriyle paylaşmak isteyen Hadise sosyal medya hesabından peş peşe kalpleri ısıtan kareler yayınladı.

"Halanız Sizi Çok Seviyor"

Gözlerden uzak büyüyen yeğenleriyle birlikte kamera karşısına geçen ve oldukça neşeli anlar yaşayan Hadise, Instagram hesabından paylaştığı aile albümünün altına son derece duygusal ve sevgi dolu bir not düştü. Ünlü şarkıcı, yeğenlerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Melik Hamza'm, Esma Nur'um… Halanız sizi çok seviyor."

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Hadise'nin sahnedeki iddialı ve seksi duruşunun aksine yeğenlerinin yanında sergilediği son derece doğal, makyajsız ve sevgi dolu "hala" profili hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları ve yakın dostları ünlü yıldıza; "Aşk kadını, umarız en yakın zamanda kendi çocuğunu da kucağına alır" şeklinde sevgi dolu mesajlar göndererek nazar boncuğu emojileriyle paylaşıma destek verdi. Yoğun konser turnesi ve yeni şarkı hazırlıkları arasında soluğu yeğenlerinin yanında alan Hadise bu paylaşımla birlikte hayranlarına bir kez daha içten ve samimi yönünü göstermiş oldu.