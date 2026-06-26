Adeta Annesinin İkizi! Emre Kınay'ın Kızı Duru Kınay Bodrum'u Yaktı Geçtі!

Magazin dünyasının en sevilen isimlerinin çocukları en az anne ve babaları kadar spot ışıklarının altında kalmaya devam ediyor. Türk televizyonlarının usta oyuncusu Emre Kınay'la tescilli güzel oyuncu Emine Ün'ün 22 yaşındaki kızları Duru Kınay yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da aldı. Yalıkavak sahillerinde boy gösteren genç isim hem kusursuz fiziği hem de annesine olan ikiz gibi benzerliğiyle plajda tüm bakışları üzerinde topladı.



Kız Arkadaşlarıyla Yalıkavak Çıkarması

Gazete Magazin'in özel haberine göre; yoğun geçen yılın yorgunluğunu atmak isteyen Duru Kınay yakın kız arkadaş grubuyla birlikte lüks bir beach'te görüntülendi. Gün boyu dostlarıyla kahkahalar eşliğinde sohbet eden güneşlenen ve Bodrum'un serin sularına kendisini bırakan Kınay'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Yeşil Bikinili Tarzıyla Plajın En Gözde İsmi

Deniz içinde ve kumsalda arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Duru Kınay plaj tarzıyla da farkını ortaya koydu. Yazın enerjisini yansıtan yeşil renkli iddialı bir bikini tercih eden genç güzel fit görünümü ve doğal saçlarıyla sahilde adeta bir model edasıyla boy gösterdi. Sempatik ve mütevazı tavırlarıyla çevresindekilerin de beğenisini kazandı.

"Emine Ün'ün Gençliği Sandık!"

Plajda Duru Kınay'ı görenlerin gözlerini alamadığı en büyük detay ise annesi Emine Ün'e olan sıra dışı benzerliği oldu. Yüz hatları, gülüşü ve duruşuyla annesinin adeta kopyası olan Duru için sahildekiler "Annesinin tahtına aday", "Tıpkı Emine Ün'ün podyumlardaki ilk yılları" yorumlarında bulundu.

Oyuncu Çiftin 5 Yıllık Evliliğinden Dünyaya Geldi

Televizyon ekranlarının iki dev ismi Emre Kınay'la Emine Ün 2003 yılında büyük bir aşkla evlenmiş ve 2004 yılında kızları Duru'yu kucaklarına almıştı. Çiftin 2009 yılında yollarını ayırmasına rağmen kızları Duru'nun her özel anında mezuniyetinde ve doğum gününde bir araya gelerek sergiledikleri örnek anne-baba duruşu takdir toplamaya devam ediyor.