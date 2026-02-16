Bronzluğun Başkenti Yine O! Eda Taşpınar’dan İddialı Guatemala Pozları.

Eda Taşpınar nerede? Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Guatemala tatili, Amerika turu ve sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan iddialı pozlarının detayları haberimizde...

SOSYETE
Yayın Tarihi : 16-02-2026 18:11

Kasım 2024’ten bu yana Amerika kıtasını karış karış gezen cemiyet hayatının ünlü ismi Eda Taşpınar, tatil rotasını çevirdiği Guatemala’dan paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı. "Bronzluk Kraliçesi" olarak bilinen Taşpınar, egzotik doğada verdiği pozlarla kusursuz fiziğini bir kez daha sergiledi.

Egzotik Doğada Kusursuz Fizik

Bir süredir Amerika seyahatinde olan ve duraklarını sık sık değiştiren sosyetik güzel, Guatemala’nın otantik atmosferinde objektif karşısına geçti. Instagram’da 563 bin takipçisi bulunan Taşpınar’ın iddialı ve cesur tarzı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeniyle ödüllendirildi.

Amerika Turu Hız Kesmiyor

Kasım ayından beri Türkiye'den uzakta, farklı kültürleri keşfeden Eda Taşpınar, sadece bronz teniyle değil, gittiği yerlerin ruhuna uygun seçtiği iddialı kıyafetleriyle de moda ikonu duruşunu sürdürüyor. Taşpınar’ın Guatemala paylaşımlarına gelen yorumlar arasında "Yine formunda", "Yazı bitirmeyen kadın" ve "Gerçek bir ikon" ifadeleri öne çıktı.

