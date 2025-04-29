Brad Pitt’ten Yeni Film Müjdesi: “The Riders” Geliyor

Brad Pitt ‘The Riders’ Filminde Başrolde: Kayıp Eşi İçin Dünyayı Dolaşacak

Brad Pitt, beyazperdeye yeni bir projeyle dönüyor. 61 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız oyuncu, Edward Berger’in yönetmenliğini üstleneceği “The Riders” filminde başrol oynayacak. Film, Tim Winton’ın çok satan romanından uyarlanacak.

Brad Pitt Yeni Film İçin Avrupa’ya Gidecek

Pitt’in rol alacağı “The Riders”, ailesiyle birlikte İrlanda’ya taşındıktan sonra gizemli şekilde ortadan kaybolan eşini aramak için yollara düşen bir adamın hikâyesini konu alıyor. Dramatik ve sürükleyici ögelerle örülü film, izleyiciyi hem duygusal hem de görsel bir yolculuğa çıkaracak.

Filmin çekimlerinin 2026 yılının başında Avrupa'nın farklı ülkelerinde başlaması bekleniyor. Uyarlama senaryoyu David Kajganich kaleme alacak. Henüz filmin gösterim tarihi ve diğer oyuncu kadrosu açıklanmadı.

“F1” Filminden Sonra Yeni Proje

Brad Pitt, en son Las Vegas’taki 2025 CinemaCon’da tanıtımı yapılan “F1” filminde Damson Idris ve Javier Bardem’le birlikte rol aldı. Emekli bir yarış pilotunu canlandırdığı film, 27 Haziran 2025’te izleyiciyle buluşacak. Pitt’in bu performansı eleştirmenlerden şimdiden övgü topladı.