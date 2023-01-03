Bozkır'dan yeni tanıtım!

Bozkır’ın yeni sezonunda başrollerde başarılı oyuncu Yiğit Özşener ve Furkan Andıç yer alıyor. İkiliye başarılı oyuncular Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor.

Bozkır’ın yayınlanan yeni teaser’ında Seyfi Amir’in yeni ortağı Payidar ile ilişkisine dair ipuçları bulunurken, yeni sezondan da çarpıcı sahneler yer aldı.

Yapımını ARC Film’in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor.

Polisiye ve suç dramasını buluşturan ‘Bozkır’ yeni sezonuyla yakında BluTV’de.

Bozkır 2. Sezon Teaser:

