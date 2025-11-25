Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile olan birlikteliğini duyurmuştu. Bozcaada tatilinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'e giden Demirer, sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde çektirdiği romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı.

53 Yaşında Aşkını İlan Etmişti

Ata Demirer, 53'üncü yaş gününde, temmuz ayında Dilara Alemdar ile çekilmiş fotoğrafını ilk kez paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti. Bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile ünlü komedyenin ilişkisi devam ediyor.

Bozcaada'dan Paris'e Romantik Kaçamak

Geçen hafta Bozcaada sokaklarını gezen, dalış yapıp kürek çeken sevgililer, tatillerine Paris’te devam etti. Ata Demirer, 53 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdiği pozu ve bir dizi romantik fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Aşıkların bu mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve "Mutluluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" gibi olumlu yorumlar geldi.