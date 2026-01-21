"Böyle Bir Yalancı Yok!" Murat Dalkılıç ChatGPT’yi Terk Etti

Yapay zeka dünyasının parlayan yıldızı ChatGPT, bu kez teknolojik başarısıyla değil, ünlülerin sert eleştirileriyle gündemde. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın "beni zarara uğrattı" diyerek uygulamayı silmesi, teknoloji devlerinin bile dikkatini çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Murat Dalkılıç: "Seni Terk Ediyorum Dedim, Yalvarmadı"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapay zekanın "halüsinasyon" (uydurma) problemine kurban gittiğini açıkladı. Dalkılıç, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"ChatGPT’yi sildiim! Böyle bir yalancı yok, inanılmaz atıyor... Bazen boşluğuma geliyor, bildiğim soruları soruyorum. Dün beni yanlış yönlendirdiği için aptalca bir zarara girdim. 'Seni terk ediyorum' dedim; 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi..."

Dünyadan Destek: Elon Musk’tan Sert Uyarı

Tartışma sadece Türkiye ile sınırlı değil. Yapay zekanın en büyük eleştirmenlerinden biri olan Elon Musk, Dalkılıç’ın paylaşımını destekler nitelikte bir uyarıda bulundu:

"Sevdiklerinize Yasaklayın": Musk, "Sevdiğiniz insanların ChatGPT kullanmasına izin vermeyin" diyerek, uygulamanın kontrolsüz kullanımının ve yanlış yönlendirmelerinin büyük riskler taşıdığını savundu.

Yapay Zeka Karşıtı Ünlüler Korosu

Sadece Dalkılıç ve Musk değil, sanat dünyasından birçok isim yapay zekanın "ruhsuz" ve "tehlikeli" olduğunu savunuyor:

Ünlü İsim Eleştiri Konusu Cem Yılmaz Cevapları mizah konusu yaparak "mutlak doğru" görülmemesi gerektiğini vurguladı. Nick Cave Yapay zeka eserlerini "sanatın ruhsuz bir taklidi" olarak nitelendirdi. Scarlett Johansson Sesinin izinsiz klonlanmasına karşı hukuki savaş başlattı. Şahan Gökbakar "İnsan yaratıcılığının yerini alamaz" diyerek mesafeli durdu.

Neden Güven Sorunu Yaşanıyor?

Uzmanlara göre ünlülerin bu tepkisinin temelinde üç ana neden yatıyor: