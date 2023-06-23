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Botan ile Mahmut Orhan’a senfonik orkestra eşlik etti

Sosyal medya platformlarında paylaştığı rap parçalarıyla müzik dünyasına kendini sevdiren Botan, ünlü DJ/Prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte elektronik hip-hop türünde bir çalışmaya imza attı

Botan ile Mahmut Orhan’a senfonik orkestra eşlik etti
Yayın Tarihi : 2023-06-23 11:46

. İkili, Tolga Taviş yönetimindeki senfoni orkestrası ile beraber yeni parçalarını ilk olarak 16 Haziran’da ODTÜ Vişnelik’te, 17 Haziran'da Küçükçiftlik Park’ta dinleyicilerinin beğenisine sundular.


Doğduğu şehirde, ilk sahne deneyiminde izleyicilerden tam destek alan Botan, Küçükçiftlik Park’ta ise binlerce kişinin karşısında performans sergileyerek seyircilerin sevgisini, ilgisini ve alkışlarını kucakladı.


BOTAN KİMDİR?


Botan Beyaz 19 Haziran 1995 Batıkent Ankara doğumlu, aslen Mardin kökenli, Ankara Üniversitesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan bir müzik insanı.  Küçük yaşlarından beri müzikle büyümüş ve müziğin Rap ve Metal ağırlıklı olarak her türü ile ilgilenmiştir. Paylaşımlarına Instagram üzerinden kendi yazıp söylediği İngilizce Rap parçaları ve gitarlarını kendi çaldığı Metal cover’larıyla başlayıp, Tupac’ın Hail Mary ve Changes parçalarını cover’layarak dünya çapında milyonlara ulaşan Botan,  globalde adından daha çok söz ettirecek proje hazırlıklarında.

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