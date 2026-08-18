Boşanma Sonrası Rekor Anlaşma! Yasemin Ergene'nin Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı

Geçtiğimiz yıl 14 yıllık eşi İzzet Özilhan ile yollarını ayıran Yasemin Ergene boşanmanın ardından hayatında radikal değişiklikler yapmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ve oyunculuğa mesafeli duran ünlü isim tam 17 yıl aradan sonra yeniden setlere dönme kararı aldı. Hazırlıkları süren Tuzlu Kahve dizisiyle el sıkışan Ergene'nin projeden alacağı bölüm başı ücret ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

14 Yıllık Evliliğin Ardından Ekranlara Dev Dönüş

Yasemin Ergene 2009 yılında İzzet Özilhan ile tanıştıktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermiş ve 2011'de gerçekleşen görkemli düğünlerinin ardından yöneltilen sorulara "Bir daha ekranlara dönmeyi düşünmüyorum" yanıtını vermişti. Çift Eylül 2025'te 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından yaşam tarzını tamamen değiştiren ve setlere yeşil ışık yakan güzel oyuncunun, kendisine yağmur gibi yağan tekliflerden hangisini seçeceği merakla bekleniyordu.

17 Yıl Sonra Rekor Anlaşma: Bölüm Başı 2 Milyon TL!

Elele Dergisi'nden gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve dizisindeki Elit karakteri için yapım ekibiyle el sıkıştı. 17 yıllık aranın ardından ekranlara muazzam bir dönüş yapmaya hazırlanan Ergene bölüm başı 2 milyon TL kazanç elde edecek. Aylık geliri 8 milyon TL'yi bulacak olan ünlü oyuncu bu astronomik rakamla yeni sezonun en çok kazanan isimleri arasına adını yazdırdı.

Sezonun En Yüksek Bütçeli Yapımı: Tuzlu Kahve

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve 2026-2027 televizyon sezonunun en yüksek bütçeli ve iddialı projesi olarak öne çıkıyor. Uzun süren pazarlıklar ve görüşmelerin ardından oyuncu kadrosunu yüksek ücretlerle ikna etmeyi başaran Yağcı'nın dizinin kadrosundaki tüm isimleri memnun edecek bütçelere imza attığı öğrenildi. Yasemin Ergene'nin canlandıracağı Elit karakteri ve performansı şimdiden izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.