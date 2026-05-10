Boşanma Sonrası İlk Olay Paylaşım! Yasemin Ergene’den Seda Sayan Sürprizi

Boşanma sonrası sosyal medyada daha aktif hale gelen Yasemin Ergene, yaptığı paylaşımla dikkat çekti; Seda Sayan göndermesi kısa sürede gündem oldu.

Yayın Tarihi : 10-05-2026 17:14

Geçtiğimiz aylarda İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Ergene’nin, yeni hayatına dair verdiği mesajlar dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü ismin aracından yaptığı paylaşımdaki Seda Sayan göndermesi ise sosyal medyada olay oldu.

Boşanma Sonrası Yeni Dönem

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Yasemin Ergene, uzun yıllar boyunca magazinden uzak kalmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda çiftin yollarını ayırmasıyla birlikte Ergene sosyal medyada aktif olmaya başladı.

Soyadını da değiştiren ünlü isim, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle özgüvenli ve bağımsız duruşunu yansıtan paylaşımları, sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

Aracındaki Detay Gözlerden Kaçmadı

Yasemin Ergene’nin son paylaşımında ise lüks aracının içinden verdiği kare gündem oldu. Fotoğrafta dergi ve kişisel aksesuarların yanı sıra aynada asılı araba kokusu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Kokunun üzerinde, Seda Sayan’ın yıllardır hafızalara kazınan “Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşayan bir kadınım.” sözünün yer alması kısa sürede gündeme oturdu. Takipçiler, Ergene’nin bu detayla güçlü bir mesaj verdiğini düşündü.

“Kraliçe Mesajı Verdi” Yorumları

Paylaşım sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, Yasemin Ergene’nin hayatındaki yeni döneme gönderme yaptığını öne sürerken bazıları paylaşımı “özgürlük mesajı” olarak değerlendirdi.

Özellikle Seda Sayan’ın yıllardır popülerliğini koruyan o sözünün tercih edilmesi magazin dünyasında da dikkat çekti. Birçok kullanıcı, Ergene’nin paylaşımını hem eğlenceli hem cesur bulduklarını ifade etti.

Sosyal Medyada Etkileşim Rekoru

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Ergene’nin son dönemdeki enerjisini ve değişimini olumlu yorumlarla destekledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Yeni hayatının tadını çıkarıyor.” ve “Kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadın mesajı verdi.” yorumlarında bulundu.

