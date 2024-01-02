Boşanacakları konuşuluyordu! Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten dudak dudağa poz!

Kenan Doğulu yeni yılı Kıbrıs'ta sahnede karşıladı. Sanatçıyı izleyenler arasında eşi Beren Saat de vardı. Sahne öncesi magazin muhabirleriyle bir araya gelen Doğulu soruları yanıtladı.



"AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIZ"



49 yaşındaki sanatçı, "Yaşanan birçok acı olaya rağmen ayakta durmak zorundayız. 2024'e umutla adım atacağız. Yeni yılın harika günler getirmesini diliyorum. Sağlık, başarı ve aşkla dolu bir yıl olsun" dedi.





"AA BOŞANDIK MI?"



Eşi Beren Saat'in dinlemeye geldiği anı hatırlatan ve "Hakkınızda birçok iddia ortaya atıldı. Boşanacağınız konuşuluyor" sorusu yöneltilen Doğulu, "Bu iddialara gerçekten çok güldük. 'Gizlice boşandılar' diye yazmışlar. Biz de 'Aa, boşandık mı?' diye şaşırdık. Eğer öyle bir durum olsaydı, kesinlikle sizinle paylaşırdık" ifadelerini kullandı.





KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT DUDAK DUDAĞA



Kenan Doğulu, yılbaşı konserinde sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu ve 2024'ün ilk saniyelerinde sahnede eşi Beren Saat'i öptü. Ünlü sanatçıyı Kıbrıs sahnesinde dinlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu da bulunuyordu.



