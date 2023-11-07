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Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye girdi

Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye girdi.Borsa İstanbul, sermaye piyasası araçlarının alım satımında kullanılacak yeni fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarını duyurdu. Bu önemli değişiklik, yatırımcıların işlem stratejilerini etkileyecek nitelikte.

Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye girdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 13:22

Borsa İstanbul Pay Piyasasında büyük değişiklik; yeni fiyat adımı sistemi bugün hayata geçiyor.

Borsa İstanbul, sermaye piyasası araçlarının alım satımında kullanılacak yeni fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarını duyurdu. Bu önemli değişiklik, yatırımcıların işlem stratejilerini etkileyecek nitelikte.

Yeni Fiyat Adımı Sistemi

Yapılan düzenleme ile fiyat seviyeleri ve adımları yeniden belirlendi. Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün açıklamasına göre, paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için geçerli olan fiyat adımları aşağıdaki tablolarla güncellendi.

Değişikliklerin amacı, piyasada likiditeyi artırmak ve fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu yeni düzenlemeler, işlem maliyetlerini de etkileyebilir ve yatırımcıların alım-satım kararlarına yeni bir perspektif getirebilir.

Kotasyon Yayılma Aralıkları ve Seans Akışları

Borsa yatırım fonları için işlem seans akışlarına yeni bir açılış seansı eklendi. Yeni sisteme göre, borsa yatırım fonları için 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seansları gerçekleştirilecek. Bu, özellikle sabah saatlerindeki işlem dinamiklerini değiştirecek ve yatırımcılara farklı stratejik fırsatlar sunacak.

Maksimum kotasyon yayılma aralıkları da güncellendi. Piyasa yapıcılar için belirlenen yeni aralıklar, fiyat istikrarını korumayı ve piyasa yapıcılık faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

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