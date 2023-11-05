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Borsa'da ortalık alev alev yanacak! Selçuk Geçer'den yeni analiz

Finans dünyasının popüler ismi Selçuk Geçer, borsa piyasasıyla ilgili yaptığı yeni açıklamalarla piyasalarda dalgalanma yaratabilecek önemli tahminlerde bulundu. YouTube kanalında paylaştığı analizlerle dikkatleri üzerine çeken Geçer, yatırımcıların yakından takip ettiği dolar endeksi ve borsa piyasaları üzerinde durdu.

Borsa'da ortalık alev alev yanacak! Selçuk Geçer'den yeni analiz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 22:33

Ekonomist Selçuk Geçer, Borsa İçin Ateşli Tahminlerde Bulundu, Piyasaları Hareketlendirecek Açıklamalar Yaptı. Finans dünyasının popüler ismi Selçuk Geçer, borsa piyasasıyla ilgili yaptığı yeni açıklamalarla piyasalarda dalgalanma yaratabilecek önemli tahminlerde bulundu. YouTube kanalında paylaştığı analizlerle dikkatleri üzerine çeken Geçer, yatırımcıların yakından takip ettiği dolar endeksi ve borsa piyasaları üzerinde durdu.

Piyasaların Nabzı

Ünlü ekonomist, Merkez Bankası politikalarının dolar kurunda kısa süreliğine istikrar sağladığını fakat gündemin yoğunluğu ve belirsizliklerin doların önümüzdeki haftalarda volatil bir seyir izlemesine yol açabileceğini belirtti.

Faiz Oranlarının Etkisi

Geçer, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranlarının cazibesine işaret ederek, bu durumun dolar talebini artırabileceğini ve dolayısıyla dolar endeksi üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini söyledi. Bu türden makroekonomik gelişmelerin yatırımcı kararlarını doğrudan etkileyebileceği yorumunu yaptı.

Altın Piyasası ve Faiz İndirimi Beklentisi

Altın piyasasının ise, faiz indirimi beklentileriyle kısa vadeli iniş çıkışlar yaşayabileceğini aktaran Geçer, bu dalgalanmaların yatırımcıları nasıl etkileyebileceğini analiz etti.

BORSADA YENİ DÖNEM

Selçuk Geçer'e göre borsa piyasaları, özellikle faiz kararlarına yönelik beklentiler nedeniyle hareketli bir döneme giriyor. Borsadaki aktif işlem hacminin, olası bir gerileme durumunda artabileceğini ifade etti.

Tahvil Faizlerindeki Gerileme ve Borsa Rallileri

Tahvil faizlerindeki olası bir gerileme ile borsalarda beklenen "atak üzerine ataklar" ve ralliler konusunda da öngörülerde bulunan Geçer, bu durumun yatırım stratejilerini nasıl etkileyeceğine dair ipuçları verdi.

Borsa İstanbul'a da değinen ekonomist, yerel dinamiklerin Türkiye borsasında benzer bir eğilim yaratmasını ve belirli seviyelerin görülmesini beklediğini sözlerine ekledi. Yerel ve global gelişmelerin birleşim noktasında Türk borsasının da kendine has dinamiklerle hareket edeceğini öngördü.

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