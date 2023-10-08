Borsa'da 8 Milyon Yatırımcıya 'Manipülatör' Uyarısı

Sosyal Medyada 'Borsa' Uzmanı Maskesi Altında Tuzak! Manipülatör Hesaplarına Dikkat! Borsa İstanbul'da yatırımcıların sayısının 8 milyona dayanması, sosyal medyada bazı manipülatörlerin 'uzman' süsü altında hisse senedi tavsiyeleriyle yatırımcıları yanıltmasına yol açıyor. 'Yatırım önerisi değil' ibaresine rağmen yanıltıcı bilgiler veren bu hesaplara yönelik tedbirler artırılıyor.

Manipülatör Hesaplara Göz Açtırılmıyor

Son dönemde artan borsa ilgisi, bazı kişilerin manipülatif eylemlerini de beraberinde getirdi. Bu hesapların gerçek uzmanlıkla bir ilgisi olmamasına rağmen, yanıltıcı bilgilerle yatırımcıları yanlış yönlendirdiği belirlendi. Buna karşılık, bu tür hesapların tespiti ve kapatılmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, ATV Haber'e verdiği demeçte, "Maalesef herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Üstlerine 'yatırım tavsiyesi değildir' ibaresi koyarak sürekli alım-satım tavsiyelerinde bulunuyorlar." dedi.

Hukukçu Şükrü Sarıdere ise, "Kimse oturduğu yerden bir diğerine parasını katlama yolu sunmaz. Bunların hepsi birer tuzaktır." uyarısında bulundu.