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Borsa neden düşüyor! Dolar ve Altın fiyatlarında hareketlilik

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9 Ekim 2023'te günü yüzde 3,21 değer kaybıyla 8.193,44 puan seviyesinde kapattı. Bu durum yatırımcılarda "Bugün Borsa neden düştü?" sorusunu akıllara getirdi.

Borsa neden düşüyor! Dolar ve Altın fiyatlarında hareketlilik
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 20:41

Borsa İstanbul son dönemde yaşadığı düşüşle gündemde. 10 Ekim günü BIST 100 endeksi yüzde 3,21 değer kaybıyla 8193 puandan kapandı. Peki, bu düşüşün nedenleri nelerdir ve borsa ilerleyen günlerde daha da düşer mi?

Jeopolitik Risklerin Göz Ardı Edilemez Etkisi

Hamas'ın "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatması, İsrail'in 'savaş hali' ilan etmesi gibi jeopolitik gelişmeler borsa başta olmak üzere tüm piyasaları olumsuz etkiliyor. İsrail ve Filistin arasındaki tansiyonun yükselmesi, bölgesel ve küresel piyasaları da tetikledi.

Döviz Kurlarındaki Tarihi Yükseliş

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde 28,11 TL'ye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Euro kuru da benzer bir artışla 29,74 TL'ye kadar çıktı. Bu yükselişin piyasalarda oluşturduğu baskı, borsadaki düşüşü de beraberinde getirdi.

Altın Fiyatlarındaki Hareketlilik

Altın, tüm dünyada 'güvenli liman' olarak görülüyor. İsrail-Filistin arasındaki tansiyonun yükselmesi, altına olan talebi artırdı. Gram altın, 1673 lira seviyelerini gördü.

Sektörel Bazda Değer Kayıpları

Bankacılık endeksi yüzde 3,17, holding endeksi yüzde 3,58 oranında geriledi. En büyük kaybı ise yüzde 6,26 ile finansal kiralama faktoring endeksi yaşadı.

BIST 100 endeksi için 8250 ve 8100 seviyeleri destek, 8400 ve 8550 puanlar direnç olarak göze çarpıyor. Bu seviyelerin kırılması, piyasada yeni hareketliliklere neden olabilir.

10 Ekim Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün ardında birçok faktör bulunmakta. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve altındaki değer kazancı bu düşüşün başlıca nedenleri arasında. Önümüzdeki dönemde bu faktörlerin etkisiyle piyasada haber bazlı volatil hareketler gözlemlenebilir. Yatırımcıların bu dönemde daha temkinli hareket etmeleri, haber akışlarını yakından takip etmeleri önerilir.

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