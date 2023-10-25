Borsa İstanbul AŞ'nin son duyurusuna göre, BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 7'yi aşkın kayıplar sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki defa aktif hale getirildi. İlk devre kesici uygulamasının ardından endeks, yüzde 7,08 değerinde kayıp yaşayarak günü 7.424,97 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da neler oluyor! Yüzde 7 düşüş 2 kez devre kesici uygulandı. Peki Borsa neden düşüyor? Borsa hisseleri daha düşecek mi?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Açıklama

Borsa İstanbul'un aldığı bu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) detaylarıyla paylaşıldı. Açıklamada; Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) gibi bazı pazarlarda işlemlerin geçici süreyle durdurulduğu bilgisine yer verildi. İşlemlerin saat 17.19:54'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edeceği belirtildi.

BIST 100 Endeksi Sert Düşüş Yaşadı

Gün içerisinde iki kez devre kesici uygulaması ile karşılaşan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 565,45 puanlık düşüşle kapandı. İşlem hacminin 123,2 milyar lira olduğu gözlendi. Bu düşüşle birlikte, bankacılık endeksi yüzde 6,89, holding endeksi ise yüzde 6,44 değer kaybetti.

Madencilik Sektörü En Fazla Kaybı Yaşadı

Tüm sektör endeksleri gerileme gösterirken, yüzde 9,01 ile en büyük kaybı madencilik sektörü yaşadı. Küresel piyasalarda ise Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme adımları ve Orta Doğu'daki belirsizliklerin etkisi sürüyor.

Analizler ve Beklentiler

Uzman analistler, ABD Merkez Bankası'nın gelecek üç toplantıda politika faizini sabit tutma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Bunun yatırımcılara yönelik belirsizlikleri azaltacağını ve geleceği daha net görmelerine yardımcı olacağını vurguladılar. Ekonomistlerin yarın TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından beklentileri arasında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35'e çekilmesi yer alıyor. Yıl sonu beklentisi ise yüzde 40.

Bu gelişmeler ışığında, yarının veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD büyüme ve işsizlik başvuruları gibi konular öne çıkacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin destek ve direnç seviyeleri yakından takip edilecek