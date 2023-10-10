Borlease Otomotiv katılım endeksine uygun mu?

Borlease Otomotiv, 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz edilmeye hazırlanıyor. Halka arz işlemleri, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek. Yatırımcılar bu tarihleri merakla bekliyor ve halka arz detaylarına dair bilgileri araştırıyorlar. Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease katılım endeksine uygun mu?

Borlease Otomotiv Halka Arza Hazır

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile yola çıkan Borlease Otomotiv, BORLS bist kodu ile yatırımcılara sunulacak. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzın lot fiyatı 25,29 TL olarak belirlendi.

Halka Arz Tarihleri ve Lot Bilgileri

Borlease Otomotiv'in 3 günlük halka arz süreci 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde olacak. Şirket, toplamda 47,000,000 lot pay sunuyor. Ayrıca ek olarak 4.700.000 lot da sunulacak. Bu büyük halka arzın büyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak ilan edildi.

Katılım Endeksi Bilgilendirmesi

Borlease Otomotiv'in halka arz süreci katılım endeksine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu sürecin onayını alan Borlease Otomotiv, 11-12-13 Ekim tarihlerinde Yıldız Pazar'da BORLS bist koduyla yatırımcıların karşısına çıkacak.