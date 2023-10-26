Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak

Borcu olanlar için hayati uyarı Gazeteci Cem Küçük’ten geldi. Merkez Bankası faiz toplantısı öncesinde çok önemli açıklamalarda bulunan Cem Küçük, özellikle kredi kartı borcu olanların mutlaka faiz kararı öncesinde kapatması gerektiğini dile getirdi. Aksi halde kredi kartı faiz oranları iki katına çıkabilir. İşte Cem Küçük’ten borcu olanlara hayati uyarılar…

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük Merkez Bankası faiz kararı öncesi kredi kartı borcu olanları uyardı. Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı sonrasında faiz oranları yükselebilir. Borcu olanlara o saate kadar kapatın uyarısında bulunan gazeteci Cem Küçük, borcun 2 katına çıkabileceğini söyledi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte Cem Küçük’ün uyarıları…

O SAATE KADAR BORÇLARINIZI KAPATIN

Gazeteci Cem Küçük, bugün yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı öncesinde kredi kartı borcu olanlara önemli uyarılarda bulundu. Milyonlarca vatandaşa çağrı yapan Cem Küçük bu karar sonrasında faiz oranlarının yükselebileceğini dile getirdi. Borcunun 2’ye katlanmasını istemeyenlerin mutlaka faiz kararı öncesi kapatması gerektiğine dikkat çeken Cem Küçük, "Kredi kartı kullananlar perşembe gününe kadar borçlarınızı kapatın, bu faizler çarpar!" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Bugün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor. Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Merkez Bankası son aylarda peş peşe faiz artırımı kararları ile dikkat çekmişti. Ekonomistler Bugün de Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı bekliyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DE YÜKSELEBİLİR

Gazeteci Cem Küçük ise Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması öncesinde kredi kartı borcu olanları uyardı. Faiz artırımı kararı ile birlikte kredi kartı faiz oranlarının da artabileceğini belirten Cem Küçük, "Piyasalar Merkez Bankası’nın beşinci kez faiz artırımına gideceğini bekliyor. Morgan Stanley, Merkez’in 26 Ekim’deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını yüzde 35'e çıkarmasını beklediklerini açıkladı." dedi.