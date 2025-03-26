Boran Kuzum’un Filmi “Adresi Olmayan Ev”den İki Büyük Prömiyer!

“Adresi Olmayan Ev”, Danimarka’daki prömiyerinde büyük ilgi gördü! Boran Kuzum, Osman Sonant ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın başrollerinde olduğu film, Almanya ve Türkiye prömiyerleri için gün sayıyor.

Boran Kuzum’un Filmi “Adresi Olmayan Ev”den İki Büyük Prömiyer!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 26-03-2025 16:43

Son dönemin en dikkat çeken yapımlarından “Adresi Olmayan Ev”, Kopenhag Türk Film Günleri kapsamında Danimarka'daki prömiyerini gerçekleştirdi. Boran Kuzum, Osman Sonant ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın başrollerinde yer aldığı film, Almanya ve Türkiye prömiyerleri için de gün sayıyor.

Danimarka Prömiyerinde Büyük İlgi Gördü

Hatice Aşkın’ın yönetmenliğini üstlendiği “Adresi Olmayan Ev”, Kopenhag Türk Film Günleri’nin açılış filmi olarak gösterildi ve büyük ilgi gördü. Festival biletleri kısa sürede tükenirken, film sonrası düzenlenen söyleşide Boran Kuzum ve yönetmen Hatice Aşkın izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin’in yanı sıra Hollanda, Meksika ve Gürcistan büyükelçileri de gösterime katıldı. Boran Kuzum’un etkileyici performansı, sinematografisi ve sanat tasarımıyla öne çıkan yapım, festivalin en çok konuşulan filmleri arasında yer aldı.

Distopik Hikayesiyle Dikkat Çekiyor

Film, distopik bir gelecekte geçiyor. Bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle "unutma yasası" kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor. Yasaya göre; açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi suçları işleyenlerin ölümünden sonra tüm eşyaları yok ediliyor ve hiçbir iz bırakılmıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran, sanat yönetmenliğini Atilla Çelik, özgün müziklerini ise Nassos Sopilis ve Saki Çimen üstleniyor.

Almanya ve Türkiye Prömiyerleri Yaklaşıyor

Danimarka’daki büyük ilginin ardından film, 3 Nisan’da 36. Münih Türk Film Günleri kapsamında Almanya prömiyerini gerçekleştirecek. Türkiye’deki ilk gösterim ise İstanbul Film Festivali kapsamında olacak.

İstanbul prömiyeri 18 Nisan Cuma ve 20 Nisan Pazar günleri yapılacak. Türk sinema severler tarafından merakla beklenen film, festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yarışacak.

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