Boran Kuzum'dan mizah performansı

Adli tıp ambulans şoförlüğü yapıp bir yandan da senaryo yazmaya gayret gösteren ‘Kerim Ongun’ isimli karaktere hayat verecek Boran Kuzum ‘Mucize Aynalar’ ile beyaz perdede hayranlarıyla buluşacak.

Yakın gelecekte yaşanabilecek gerçekler Aziz Nesin’in mizahı ile sinema perdesine geliyor. Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan farklı yapısı ve sıra dışı tarzıyla, farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor.

Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. ‘Kaybedenler Kulübü’, ‘Devrim Arabaları’ gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda.