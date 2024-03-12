Boran Kuzum'dan mizah performansı

‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da sinema salonlarına geliyor. Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kalemi, usta yönetmen Tolga Örnek tarafından ‘Mucize Aynalar’ ile sinemaya aktarıldı. 5 Nisan’da sinema salonlarındaki yerini alacak olan ‘Mucize Aynalar’ seyircilere  yakın gelecekten eğlenceli bir anlatım. Filmin yıldız isimlerle dolu kadrosunda başarılı oyuncu Boran Kuzum da yer alıyor. Kuzum’un ‘Aziz Nesin’ hikayelerindeki performansı büyük beğeni toplayacak.

Boran Kuzum'dan mizah performansı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 12-03-2024 18:47

 

Adli tıp ambulans şoförlüğü yapıp bir yandan da senaryo yazmaya gayret gösteren ‘Kerim Ongun’ isimli karaktere hayat verecek Boran Kuzum ‘Mucize Aynalar’ ile beyaz perdede hayranlarıyla buluşacak.

 

Yakın gelecekte yaşanabilecek gerçekler Aziz Nesin’in mizahı ile sinema perdesine geliyor. Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan farklı yapısı ve sıra dışı tarzıyla, farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor.

 

Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

 

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. ‘Kaybedenler Kulübü’, ‘Devrim Arabaları’ gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda.