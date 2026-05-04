Boran Kuzum’dan İlişki İtirafı: "En Toksik Özelliğim Yalnızlığım!"

Başarılı oyuncu Boran Kuzum, dijital platformda izleyiciyle buluşan uluslararası projesi "Big Mistakes" ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan oyuncu, Hollywood setindeki deneyimlerinden ilişkilerindeki "toksik" bulduğu özelliklerine kadar pek çok detayı paylaştı.

New Jersey Setine Baklava Dopinglemesi

Başrolünü Emmy ödüllü Dan Levy ile paylaştığı, Netflix’te yayınlanan Amerikan yapımı suç komedisi Big Mistakes’in çekimleri için New Jersey’e giden Kuzum, ilk set gününde ekibe baklava götürdüğünü anlattı. Türk kültürünü tanıtmayı sevdiğini belirten oyuncu, canlandırdığı Yusuf karakterine bizden izler kattığını ifade etti:

“El öpüp başa koyma gibi bizde olan şeyleri özellikle karaktere eklemek istedim. Türk kültüründe yer alan bu tür detayların evrensel bir hikâyede yer bulması hoşuma gidiyor.”

"Hâlâ Deveye Bindiğimizi Sanıyorlar"

Yurt dışında Türkler hakkında oluşan yanlış algılara da değinen Boran Kuzum, esprili bir anısını paylaştı. Bazı kişilerin hâlâ Türkiye’de ulaşımın develerle sağlandığını düşündüğünü söyleyen oyuncu, "Bir gün biri yine 'Deveye mi biniyorsunuz?' diye sordu; ben de 'Evet, benim kendi devem var' dedim. Ne diyeceksin ki?" diyerek bu önyargılarla nasıl dalga geçtiğini anlattı.

İlişkilerdeki "Toksik" İtiraf: "Yalnızlığıma Düşkünüm"

Özel hayatına ve karakterine dair de dürüst açıklamalarda bulunan Kuzum, ilişkilerde en çok zorlandığı noktanın "alan ihlali" olduğunu söyledi. Kendi alanına çok önem verdiğini belirten oyuncu, bu durumun bazen ilişkiyi zora sokabildiğini itiraf etti: