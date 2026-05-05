Boran Kuzum’dan Duygusal İtiraf: "Babamı Kaybedince Korkularım Bitti"

Başarılı oyuncu Boran Kuzum, kariyer yolculuğundan kişisel korkularına, uluslararası projelerinden özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim’in programına konuk olan Kuzum, hayatındaki en büyük kırılma noktasını ve ABD yapımı bir dizinin kadrosuna seçilme sürecini anlattı.

"En Büyük Korkumla Yüzleştim"

Hayatındaki en büyük dönüm noktasının babası Bora Kuzum’u kaybetmek olduğunu belirten oyuncu, bu kaybın kendisine garip bir özgürlük alanı açtığını ifade etti. Kuzum, "En büyük korkumu yaşadıktan sonra artık hiçbir şey o kadar korkutmaz oldu" diyerek, bu cesaretle yurt dışı kariyerine odaklanma kararı aldığını paylaştı.

ABD Yapımı Dizide İlk Türk Oyuncu

9 Nisan’da yayına başlayan "Big Mistakes" (Büyük Hatalar) dizisinin ana kadrosuna seçilen ilk Türk oyuncu olan Boran Kuzum, uluslararası arenadaki temsiline büyük önem veriyor. New Jersey’deki sete giderken ekibe baklava götürdüğünü söyleyen oyuncu, canlandırdığı karaktere Türk kültüründen "el öpüp başa koyma" gibi detaylar eklediğini belirtti.

Set Anısı: "Ehliyetim Vardı Ama Aracı Parçaladım"

Kariyerinin ilk yıllarına dair eğlenceli bir itirafta bulunan Kuzum, bir audition (deneme çekimi) sırasında çok iyi araç kullanıyormuş gibi yaptığını ancak set günü sahnede geri geri çıkarken aracı kontrol edemeyip parçaladığını anlattı. Hasar nedeniyle sahnelerin farklı açılardan çekilmek zorunda kaldığını esprili bir dille aktardı.

Ankara Tutkusu ve Sosyal Hayat

İstanbul’da yaşayan ancak Ankara’ya olan bağlılığını her fırsatta dile getiren oyuncu, "Ankara benim kırmızı çizgim" dedi. İstanbul’daki sosyal hayatın dejenere olduğunu düşünen Kuzum, Ankara’daki dostlukların daha samimi olduğunu vurguladı. Kendi sosyal hayatını ise "Terapi ve karaoke ile dengeleniyorum" sözleriyle özetledi.

İlişkilerde "Yalnızlık" Sorunu

Özel hayatına dair samimi bir itirafta bulunan Boran Kuzum, yalnızlığına çok düşkün olduğunu ve bunun bazen ilişkilerde "toksik" bir boyuta ulaştığını söyledi. Kıskançlık konusunda ise duygularını içinde yaşadığını ve karşı tarafa yansıtmadığını belirtti.