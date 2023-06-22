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Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın Bodrum tatili! Karnı burnunda görüntülendi

Bora Akkaş, sekiz aylık hamile eşi Oben Alkan ile önceki gün Bodrum Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Doğuma sayılı günler kala çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın Bodrum tatili! Karnı burnunda görüntülendi
Yayın Tarihi : 2023-06-22 11:18

Geçtiğimiz şubat ayında Milano'da dünyaevine giren Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti, mutlu bir haberle gündeme geldi. Çift, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. Doğuma sayılı günler kala Bodrum'da dinlenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Özellikle sekiz aylık hamile olan Oben Alkan, plajda aşererek görevlilerden karpuz istediği anlarda objektiflere takıldı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan, evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşamak için sabırsızlanıyor. İtalya'nın moda başkenti Milano'da gerçekleşen düğünleriyle dikkatleri üzerlerine çeken çift, şimdi de bebeklerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bodrum'da huzur dolu bir tatil geçiren çift, denizin ve güneşin keyfini çıkartıyor.

Özellikle Oben Alkan'ın hamilelik döneminde tatil yapması ve denize girmesi, dikkatleri çekti. Sekiz aylık hamile olan Oben Alkan, Ege Denizi'nin serin sularına girerek rahatlamayı tercih etti. Plajda görüntülenen çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Oben Alkan'ın aşerip görevlilerden karpuz istemesi, sevimli bir an olarak kaydedildi.

Bora Akkaş ve Oben Alkan çifti, bebeklerini kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor. Özel bir dönem geçiren çiftin bebekleri için şimdiden hazırlıklara başladıkları biliniyor. Hayranları ise sosyal medya üzerinden çifte bolca tebrik ve iyi dileklerini iletiyor.

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