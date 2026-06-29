Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf

Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel geçtiğimiz günlerde Maçka Parkı’nda yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybedip düşen Demirel’in sağ ayağını kırdığı öğrenilmişti. Bir süre hastanede tedavi gören ünlü isim şimdi evinde dinleniyor ve sağlık durumuyla ilgili ilk kez detaylı bir paylaşım yaptı.

Kazanın Ardından Zor Bir Süreç

Yaşadığı olayın ardından uzun bir iyileşme sürecine giren Demirel bir süre yürümekte bile zorlandı. Doktor kontrolünde devam eden tedavi sürecinde yavaş yavaş toparlanmaya başladığını söyleyen ünlü isim hala yürüteç kullanarak hareket ettiğini belirtti.

Kazanın beklediğinden daha zor geçtiğini ifade eden Demirel buna rağmen her gün biraz daha iyiye gittiğini ve en azından ayağının üzerine basabilmenin kendisi için büyük bir ilerleme olduğunu anlattı.

“Benim İçin Küçük Bir Mucize”

Sevda Demirel’in en dikkat çeken açıklaması ise yaşadığı süreci “mucize” olarak tanımlaması oldu. Daha önce hiç ayağını bu şekilde kullanamadığını söyleyen Demirel artık doktorunun izniyle yavaş yavaş yük vermeye başladığını ifade etti.

Kameraya çektiği videoda yürümeye çalıştığı anları da paylaşan Demirel bu küçük adımların bile kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Ona göre en basit hareketler bile şu an büyük bir ilerleme.

Ayağındaki Değişimi Açıkladı

Demirel paylaştığı görüntülerde ayağındaki morarma ve renk değişimine de değindi. Bu durumun iyileşme sürecinin doğal bir parçası olduğunu söyleyerek takipçilerini de bilgilendirdi.

Ayağında kan toplandığı için morlukların oluştuğunu ama bunun zamanla geçeceğini belirten ünlü isim doktorların da süreci normal karşıladığını ifade etti. Bu açıklamayla birlikte takipçilerini de rahatlatmış oldu.

Takipçilerine Önemli Uyarı

Kazanın ardından dikkat çeken bir tavsiyede bulunan Demirel özellikle dışarıda parmak arası terlik giymenin riskli olabileceğini söyledi. Merdivenli ve engebeli yerlerde bu tür terliklerin ciddi kazalara yol açabileceğini belirterek “Sadece plajda giyin” diyerek takipçilerini uyardı.

Kendi yaşadığı deneyimden yola çıkarak konuşan Demirel küçük gibi görünen bir hatanın bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Şimdi ise hem iyileşme sürecine devam ediyor hem yaşadıklarından ders çıkararak takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.