İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler

Uzun süredir hem ekran performansıyla hem sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel bu kez fit görüntüsüyle dikkat çekti. Üç çocuk annesi olan başarılı oyuncu doğumların ardından verdiği 20 kiloyla büyük bir değişim yaşadı. Son olarak mayolu pozlarını takipçileriyle paylaşan Korel kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Disiplinli Çalışmanın Karşılığını Aldı

Bergüzar Korel'in verdiği kilolar uzun zamandır konuşuluyor. Ancak oyuncu bu değişimin kısa yoldan değil tamamen emekle gerçekleştiğini özellikle vurguluyor.

Bir süredir düzenli spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini söyleyen Korel hakkında çıkan zayıflama iğnesi iddialarını da daha önce kesin bir dille reddetmişti. Ona göre bu değişimin arkasında dört ay boyunca aksatmadan uyguladığı antrenman programı sağlıklı beslenme düzeni ve diyetisyen desteği bulunuyor.

Kendi emeğiyle bu noktaya geldiğini söyleyen oyuncu hızlı sonuç yerine kalıcı ve sağlıklı bir değişimi tercih ettiğini ifade ediyor.

Mayolu Kareleri Büyük İlgi Gördü

Aktif olarak sosyal medya kullanan Bergüzar Korel son paylaşımında mavi mayosuyla verdiği pozları yayınladı. Ancak fotoğrafların en dikkat çeken kısmı sadece fit görüntüsü olmadı.

Çekim sırasında makyözüyle yaşadığı eğlenceli anları da paylaşan Korel yaptığı esprili açıklamayla takipçilerini güldürdü. Sürekli nasıl poz vermesi gerektiğini söyleyen makyözünü mizahi bir dille anlatarak paylaşımına samimi bir hava kattı. Doğallığını koruyan tavırları ve içten paylaşımları takipçilerinden yine tam not aldı.

Zor Günleri De Açıkça Anlattı

Bergüzar Korel daha önce katıldığı bir programda kilo verme sürecinin yalnızca fiziksel değil psikolojik bir yolculuk olduğunu da anlatmıştı.

Özellikle bir dönem duygusal yeme bozukluğu yaşadığını samimi bir şekilde paylaşan oyuncu zamanla hem kendine hem sağlığına daha fazla önem vermeye başladığını söylemişti. Eskisine göre çok daha bilinçli hareket ettiğini belirten Korel değişimin temelinde önce zihinsel olarak güçlenmenin yattığını ifade etmişti.

Bugün geldiği noktada ise hem verdiği kilolar hem enerjik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Takipçileri de oyuncunun azmini ve disiplinini örnek gösterirken son paylaştığı mayolu kareler sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak günün en çok konuşulan magazin paylaşımlarından biri oldu.