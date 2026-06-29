Hanife Gürdal Sessiz Sedasız Evlendi! Herkes Şokta

Bir dönem izdivaç programlarıyla tanıyıp sonrasında sosyal medyada içerik üreticiliğiyle yoluna devam eden Hanife Gürdal bu kez yine özel hayatıyla gündemde. Kısa süre önce ayrıldığı Okan Kurt ile herkesi şaşırtan bir şekilde yeniden bir araya geldi ve ikili sessiz sedasız evlendi.

Ayrılığın Ardından Gelen Sürpriz

Aslında çiftin hikâyesi biraz inişli çıkışlı. Bir dönem evlilik hazırlıkları yaparken aniden ayrılma kararı almışlardı. O dönem bu ayrılık takipçilerini oldukça şaşırtmış ve “bu iş bitti” yorumları yapılmıştı. Ama görünen o ki aralarındaki bağ o kadar kolay kopmamış.

Zaman içinde aradaki kırgınlıklar geride bırakılmış ve çift yeniden bir araya gelmiş. Bu kez işleri çok uzatmadan fazla göz önünde olmadan evlilik kararını hayata geçirmişler.

Sessiz Sakin Bir Nikâh

Hanife Gürdal ve Okan Kurt gösterişli törenlerden uzak oldukça sade ve gözlerden kaçan bir nikâhla evlendi. Bu durum da takipçilerini ikiye böldü. Bir kısmı “çok yakışmışlar” derken bir kısmı da bu ani karar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ama ortak düşünce şu: İkili sonunda mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor.

Sosyal Medyada İlk Paylaşım

Nikâhın ardından çiftin sosyal medya paylaşımları da gecikmedi. Okan Kurt mutluluğunu takipçileriyle paylaşarak Hanife ile çekilmiş karelerini yayınladı. Fotoğrafa yazdığı “Can yoldaşım, eşim” notu ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bu paylaşım çiftin evliliğini resmileştirdiğini de adeta ilan etmiş oldu. Takipçileri de tebrik mesajlarıyla çifte yoğun ilgi gösterdi.

Hanife Gürdal Yeni Hayata Hızlı Başladı

Evliliğin hemen ardından Hanife Gürdal’ın sosyal medya hesaplarında da dikkat çeken bir değişiklik oldu. Ünlü fenomen soyadını “Hanife Gürdal Kurt” olarak güncelledi. Bu hamle evliliğin resmileştiğini net şekilde ortaya koyarken takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.