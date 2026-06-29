Hanife Gürdal Sessiz Sedasız Evlendi! Herkes Şokta

Bir dönem ayrılık kararıyla gündem olan Hanife Gürdal ve Okan Kurt çifti herkesi şaşırtarak sessiz sedasız nikâh masasına oturdu.

Hanife Gürdal Sessiz Sedasız Evlendi! Herkes Şokta
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 18:39

Bir dönem izdivaç programlarıyla tanıyıp sonrasında sosyal medyada içerik üreticiliğiyle yoluna devam eden Hanife Gürdal bu kez yine özel hayatıyla gündemde. Kısa süre önce ayrıldığı Okan Kurt ile herkesi şaşırtan bir şekilde yeniden bir araya geldi ve ikili sessiz sedasız evlendi.

Ayrılığın Ardından Gelen Sürpriz

Aslında çiftin hikâyesi biraz inişli çıkışlı. Bir dönem evlilik hazırlıkları yaparken aniden ayrılma kararı almışlardı. O dönem bu ayrılık takipçilerini oldukça şaşırtmış ve “bu iş bitti” yorumları yapılmıştı. Ama görünen o ki aralarındaki bağ o kadar kolay kopmamış.

Zaman içinde aradaki kırgınlıklar geride bırakılmış ve çift yeniden bir araya gelmiş. Bu kez işleri çok uzatmadan fazla göz önünde olmadan evlilik kararını hayata geçirmişler.

Sessiz Sakin Bir Nikâh

Hanife Gürdal ve Okan Kurt gösterişli törenlerden uzak oldukça sade ve gözlerden kaçan bir nikâhla evlendi. Bu durum da takipçilerini ikiye böldü. Bir kısmı “çok yakışmışlar” derken bir kısmı da bu ani karar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ama ortak düşünce şu: İkili sonunda mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor.

Sosyal Medyada İlk Paylaşım

Nikâhın ardından çiftin sosyal medya paylaşımları da gecikmedi. Okan Kurt mutluluğunu takipçileriyle paylaşarak Hanife ile çekilmiş karelerini yayınladı. Fotoğrafa yazdığı “Can yoldaşım, eşim” notu ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bu paylaşım çiftin evliliğini resmileştirdiğini de adeta ilan etmiş oldu. Takipçileri de tebrik mesajlarıyla çifte yoğun ilgi gösterdi.

Hanife Gürdal Yeni Hayata Hızlı Başladı

Evliliğin hemen ardından Hanife Gürdal’ın sosyal medya hesaplarında da dikkat çeken bir değişiklik oldu. Ünlü fenomen soyadını “Hanife Gürdal Kurt” olarak güncelledi. Bu hamle evliliğin resmileştiğini net şekilde ortaya koyarken takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.

Benzer Haberler
Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı
Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı
Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı! Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı!
Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı
İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler
Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!