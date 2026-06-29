100. Gazi Koşusu'na Ünlüler Damga Vurdu! İşte O Kareler

100. Gazi Koşusu'nda zafer Bay Nalçakan'ın olurken tribünlerdeki ünlü akını da en az yarış kadar konuşuldu. İşte objektiflere yansıyan renkli kareler...

100. Gazi Koşusu'na Ünlüler Damga Vurdu! İşte O Kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 18:14

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu bu yıl çok özel bir anlam taşıyordu. Çünkü yarış tam 100'üncü kez İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi. At yarışı tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği bu önemli günde tribünler yine dopdoluydu. Yarışın heyecanı kadar davetliler ve ünlü isimler de gün boyunca ilgi odağı oldu.

Bay Nalçakan Günü Kazanan İsim Oldu

Büyük heyecana sahne olan yarışta jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Tribünlerde yarışın her anı büyük bir dikkatle takip edilirken son metrelerde yaşanan mücadele izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Kazanan atın finiş çizgisini ilk sırada geçmesiyle birlikte alkışlar yükseldi ve tarihi yarış unutulmaz anlardan birine daha sahne oldu.

Tribünlerde Ünlü İsimler Dikkat Çekti

Yarış günü sadece pistte değil tribünlerde de hareketlilik vardı. Birçok ünlü isim bu özel organizasyonu yerinden takip etmeyi tercih etti. Oyuncu Yağız Can Konyalı nişanlısı Derya Şensoy ile birlikte yarışları izlerken objektiflere yansıdı. Ceren Benderlioğlu, Elit Andaç Çam, Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Saadet Işıl Aksoy da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Bunun yanında Ezgi Şenler, Melodi Elbirliler Türkmen ile eşi Arda Türkmen, İlayda Ildır ve Sera Tokdemir de yarış heyecanını tribünden takip eden davetliler arasında yer aldı. Gün boyunca birçok ünlü isim sohbet etti fotoğraf çektirdi ve yarış atmosferinin tadını çıkardı.

Tarihi Organizasyona Yoğun İlgi Vardı

Gazi Koşusu yalnızca bir at yarışı olmanın ötesinde uzun yıllardır gelenek haline gelmiş önemli bir spor ve sosyal etkinlik olarak görülüyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da spor dünyasının yanı sıra sanat, televizyon ve cemiyet hayatından pek çok kişi organizasyona katıldı. Özellikle 100'üncü yıl olması etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı.

Hipodromda gün boyunca hem yarış heyecanı hem sosyal ortam bir aradaydı. Katılımcılar bir yandan tarihi mücadeleyi takip ederken diğer yandan keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyon yarış severler ve davetliler için uzun süre hatırlanacak özel bir gün olarak hafızalarda yerini aldı. 100 yıllık geçmişiyle Gazi Koşusu spor geleneğini yaşatmaya devam ederken her yaştan insanı aynı heyecan etrafında buluşturmayı bir kez daha başardı.

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