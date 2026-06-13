Bodrum'da Aşk Başkadır! Ali Öner ve Zeynep Atılgan Kumsalda El Ele!

Ali Öner ve Zeynep Atılgan Bodrum tatilinde deniz bisikleti üzerinde ve kumsalda romantik anlar yaşadı.

Bodrum'da Aşk Başkadır! Ali Öner ve Zeynep Atılgan Kumsalda El Ele!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 10:56

Magazin dünyasının taze aşıkları Ali Öner ve Zeynep Atılgan ilan ettikleri ilişkilerinin tadını Bodrum'un mavi sularında çıkarıyor. Haklarındaki iddialara el ele yanıt veren oyuncu çift Ege sahillerinde aşk tazeliyor. Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum'daki tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

Deniz Bisikletinde Keyifli Dakikalar

Genç çift plajda hem çocuksu bir eğlence yaşadı hem de romantizmin zirvesine çıktı. Gün boyu denizin tadını çıkaran çift deniz bisikleti üzerinde objektiflere yansıdı. Deniz bisikleti turunun ardından kendilerini Bodrum'un sıcak kumlarına bırakan aşıklar etraftaki bakışlara aldırmadan samimi dakikalar geçirdi. Deniz bisikletinden indikten sonra kumsala geçen Ali Öner ile Zeynep Atılgan romantik anlar yaşadı. Baş başa vakit geçiren çiftin samimi görüntüleri kameralara yansıdı.

Geçmişin Gölgesinde Yeni Bir Sayfa

Bu aşkın itiraf süreci ise magazin kulislerinde epey ses getirmiş zamanlama tartışmaları yaratmıştı. Ali Öner 2025 yılının ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Öner'in adı rol arkadaşı Zeynep Atılgan'la aşk iddialarına karışmıştı.

Eski nişanlı Livanur Aydın'ın adının hâlâ bu aşk dedikodularında anılmasından rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine Ali Öner cephesinden net bir zamanlama açıklaması gelmişti.

Eski nişanlı Livanur Aydın adının hala bu konularla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek bu durumun geçmişte kaldığını ifade etmişti. Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan'la birlikteliğini ilan etmiş ve ilişkinin nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını vurgulamıştı. Çift bu açıklamadan kısa süre sonra tatil yaparken görüntülenmişti.

Kafalardaki soru işaretlerini gideren ikili şimdi geçmişin polemiklerinden uzakta Bodrum kumlarında aşklarının tadını çıkarıyor.

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