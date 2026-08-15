Bodrum Sezonu Bitti, Sıra Çeşme'de! Demet Akalın'dan Ege Çıkarması

Türk pop müziğinin dobra, renkli ve başarılı isimlerinden Demet Akalın bu yıl da yaz sezonunun ve tatil beldelerinin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yaz tatiline ilk olarak her zamanki gibi Bodrum'un lüks beldelerinde başlayan ve konser maratonuna orada adım atan ünlü şarkıcı tatil rotasında sürpriz bir değişikliğe giderek Ege'nin bir diğer gözde turizm merkezi olan Çeşme'ye demir attı.

Gündüz Beach'te Deniz Keyfi Gazetecilere Samimi Selam

İzmir Çeşme'nin en popüler ve hareketli beach'lerinden birinde objektiflere takılan ünlü popçu arkadaş grubuyla birlikte gün boyu güneşin ve Ege'nin serin sularının tadını çıkardı. Sahilde neşeli ve enerjik halleriyle dikkat çeken Akalın kendisini takip eden ve fotoğraflarını çeken basın mensuplarını fark edince her zamanki samimiyetiyle gazetecilere el sallayarak selam verdi. Basın mensuplarına kısa bir tebessüm gönderdikten sonra arkadaş grubunun yanına dönen ünlü sanatçı şezlonguna geçerek uzun süre güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih etti.

Konser Maratonu Öncesi Çeşme'de Moral Ve Enerji Deposu

Yoğun geçen sahne takvimi ve şehir şehir gezdiği yaz turnesi arasında fırsat buldukça Ege kıyılarında dinlenen Demet Akalın Çeşme'deki bu kısa tatiliyle hem moral hem de enerji depoladı. Düzgün fiziği renkli plaj stili ve kendine has neşeli tavırlarıyla beach'teki tatilcilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı şarkıcı Çeşme'nin eşsiz denizinde serinleyerek sezonun yorgunluğunu üzerinden attı. Şezlongunda dinlenirken bol bol sohbet eden ve telefonunu elinden düşürmeyen Akalın tatil anlarını sosyal medya hesaplarından da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.