Taze Anne Bestemsu Özdemir Sessizliğini Bozdu: Oğlunun Gelecekteki Mesleğini Açıkladı

Bestemsu Özdemir anne olduktan sonra değişen hayatını ve bebeği Sarp Marco ile ilgili gelecek hayallerini ilk kez anlattı. Katıldığı bir davette magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan oyuncu oğlunun ileride seçeceği mesleğe dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sarp Marco ile Gelen Annelik Heyecanı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlenen ve düğün sürecinde hamile olduğu öğrenilen Özdemir şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Eşiyle birlikte gözlerden uzak huzurlu bir evlilik sürdüren oyuncu oğlu Sarp Marco'nun doğumuyla birlikte gelecek planlarını da şimdiden şekillendirmeye başlamış.

Masabaşı İş Yapmasın Sporcu ya da Oyuncu Olsun

Oğlunun kariyer rotasına dair esprili ve neşeli bir dille konuşan taze anne, Sarp Marco'nun ya kendisi gibi sanatla ya da babası gibi sporla büyümesini istediğini söyledi. Klasik meslekler yerine daha dinamik alanlara yönelmesini arzulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu olmasını da, sporcu olmasını da çok istiyorum. Masabaşı bir iş yapmasından ziyade böyle güzel bir iş yapmasını isterim."

Kendi mesleği olan oyunculuğun ve eşinin kariyeri olan profesyonel sporculuğun güzelliklerine vurgu yapan Bestemsu Özdemir'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri minik Sarp Marco'nun gelecekte anne mesleğini mi yoksa baba mesleğini mi seçeceğini şimdiden merak etmeye başladı.