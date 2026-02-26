"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.

Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Burcu Biricik, oyunculuk sektöründeki adaletsizlikler ve toplumsal algı üzerine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Biricik, hem "kadın oyuncuların raf ömrü" tartışmasına katıldı hem de oyunculara yönelik "zenginlik" algısına sitem etti.

"Sistem Kadınlara Raf Ömrü Dayatıyor"

Meslektaşı Deniz Çakır’ın, "Kadınların raf ömrü var gibi bakılıyor, erkekler sabit kalırken yanındaki kadınlar güncelleniyor" sözleri sorulan Biricik, bu durumun bireysel değil sistemsel bir sorun olduğunu vurguladı:

"Deniz Çakır’a katılıyorum, sistem bunu dayatıyor olabilir. Ama bu benim kendimle ilgili düşündüğüm bir şey değil. Bu bir maraton ve benim bir raf ömrümün olduğunu düşünmüyorum. Düzen o anlamda biraz acımasız."

"Evimize Ekmek Götüren Sıradan İnsanlarız"

Oyuncuların sürekli aldıkları ücretlerle gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Burcu Biricik, "ünlü" etiketinin arkasındaki gerçeği şu sözlerle anlattı: