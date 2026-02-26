"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.

Burcu Biricik'ten olay yaratacak açıklamalar! Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Deniz Çakır'ın "raf ömrü" çıkışına ne dedi? Oyuncuların kazançları ve "ünlü" etiketi hakkındaki eleştirileri haberimizde...

Yayın Tarihi : 26-02-2026 12:45

Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Burcu Biricik, oyunculuk sektöründeki adaletsizlikler ve toplumsal algı üzerine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Biricik, hem "kadın oyuncuların raf ömrü" tartışmasına katıldı hem de oyunculara yönelik "zenginlik" algısına sitem etti.

 "Sistem Kadınlara Raf Ömrü Dayatıyor"

Meslektaşı Deniz Çakır’ın, "Kadınların raf ömrü var gibi bakılıyor, erkekler sabit kalırken yanındaki kadınlar güncelleniyor" sözleri sorulan Biricik, bu durumun bireysel değil sistemsel bir sorun olduğunu vurguladı:

"Deniz Çakır’a katılıyorum, sistem bunu dayatıyor olabilir. Ama bu benim kendimle ilgili düşündüğüm bir şey değil. Bu bir maraton ve benim bir raf ömrümün olduğunu düşünmüyorum. Düzen o anlamda biraz acımasız."

 "Evimize Ekmek Götüren Sıradan İnsanlarız"

Oyuncuların sürekli aldıkları ücretlerle gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Burcu Biricik, "ünlü" etiketinin arkasındaki gerçeği şu sözlerle anlattı:

  • Gelir Algısı Yanlış: "Sürekli 'O şu kadar kazanıyor, bu bu kadar' diye haberler yapılıyor. Bu paraları alan belki %1'lik bir kesim bile değil. Gerçekliği de belli değil."

  • İlk Hedef Oyuncular: "Ülkemizde ilk itilip kakılanlar oyuncular oluyor. İnsanlar oturduğu yerden 'Böyle para mı kazanılır?' diyor."

  • Sıradanlık Vurgusu: "Bize 'ünlüler' tanımını koydular ama biz mesleğini layıkıyla yapıp evine ekmek götüren sıradan insanlarız."

