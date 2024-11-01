Birol Can’dan yeni türkü

Haluk Levent’in seslendirdiği “Zor Aşk” gibi birçok bestesi olan sanatçı, üç ayrı türkü için stüdyoya girdi. Asıl mesleği doktorluk olan Birol Can, türkülere olan sevgisi nedeniyle sözü müziği kendisine ait olan “Bitmez ki” isimli eserini yayınladı. İlkokuldan bu yana müzikle ilgilenen ve albümlerinde çoğunlukla kendi bestelerine yer veren müzisyen, ayrıca “Şu Tepe Pullu Tepe” ile “Kar Yağar Bardan Bardan” adlı anonim eserleri de söyledi. Türkülerin yapımcılığını Eren Çıralar, aranjörlüğünü Erhan Doğancıoğlu üstlendi. PİA Müzik Production stüdyosunda kayıtları tamamlanan eserlere şarkıcı klip de çekti. Erhan Doğancıoğlu ve Fatih Yemez yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler, PİA Müzik Production stüdyosunda yapıldı.