Birkan Sokullu’dan "Oyunculuk Kutsal Mıdır?" Tartışmasına Esprili Yanıt

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, günlerdir süren "Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına katıldı. Sokullu, tartışmaya güldüren ve esprili bir cevap verdi. Oyuncu, mesleğinin saygın olduğunu belirtti ancak kutsallık tanımını kişiye bağladı.

Sevgilisi Eda Gürkaynak İle Etkinlikteydi

Birkan Sokullu, önceki gün sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sokullu, Dilan Çiçek Deniz’in başlattığı ve birçok ünlü ismin dahil olduğu tartışmaya dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Kimin Yaptığına Bağlı, Jack Nicholson Gibi"

Sokullu, oyunculuk mesleği hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Oyuncu, mesleğin saygın bir meslek olduğunu vurguladı. Ancak kutsallık konusuna temkinli yaklaştı. Sokullu, "Saygın bir meslek olduğu kesin. Ama kutsallığını bilemeyeceğim" dedi. Ardından esprili yorumunu yaptı. Sokullu, kutsallığın kimin yaptığına bağlı olabileceğini söyledi. Ünlü isim, örnek olarak Jack Nicholson’ı gösterdi. "Jack Nicholson yapıyorsa mesela kutsal olabilir" dedi.

"Saygın Bir Meslek Yaptığımız Kesin"

Birkan Sokullu, oyunculuğun saygınlığı konusundaki görüşünü yineledi. Sokullu, mesleği icra edenlerin değerini vurguladı. Oyuncunun bu samimi ve mantıklı yanıtı, sosyal medyada beğeni topladı. Sokullu, meslektaşlarının başlattığı tartışmaya güldürerek nokta koydu.