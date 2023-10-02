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Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor pozlarıyla ve kaslarıyla sık sık gündeme geliyor. Suden son olarak bir arkadaşının eşini aradığını ve "Birick'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?" diye sorduğunu söyleyerek isyan etti.

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2023 13:37

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son zamanlarda spor ve kaslı görünümüyle dikkat çekiyor. Haftanın beş günü spor yaparak kendine etkileyici bir fizik kazandıran Suden, sık sık sosyal medyada spor salonu paylaşımları yaparak gündeme geliyor.

Suden, son olarak arkadaşının Mazhar Alanson'ı arayarak, "Biricik'in kasları bu kadar belirginleşince spor yapması hoş mu?" şeklinde bir soru sorduğunu belirtti ve bu duruma isyan etti. Kendi kaslı halini paylaşarak, "Ben de size sormak istiyorum, niçin hayalinizdeki kadını bende arıyorsunuz? Bu soruyu kendinize bir kez sormanızı öneririm" ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson da eşinin bu paylaşımına alkış ve kalp emojileriyle destek vermekten geri kalmadı.

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