Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son zamanlarda spor ve kaslı görünümüyle dikkat çekiyor. Haftanın beş günü spor yaparak kendine etkileyici bir fizik kazandıran Suden, sık sık sosyal medyada spor salonu paylaşımları yaparak gündeme geliyor.

Suden, son olarak arkadaşının Mazhar Alanson'ı arayarak, "Biricik'in kasları bu kadar belirginleşince spor yapması hoş mu?" şeklinde bir soru sorduğunu belirtti ve bu duruma isyan etti. Kendi kaslı halini paylaşarak, "Ben de size sormak istiyorum, niçin hayalinizdeki kadını bende arıyorsunuz? Bu soruyu kendinize bir kez sormanızı öneririm" ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson da eşinin bu paylaşımına alkış ve kalp emojileriyle destek vermekten geri kalmadı.