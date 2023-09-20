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Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor salonundan yeni bir paylaşım yaptı. Yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki ünlü ismin kol kasları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, bir takipçisinden gelen yoruma da kayıtsız kalamadı.

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2023 09:57

Yıllara meydan okuyan Biricik Suden, 918 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından koltukta uzanırken çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak; karın kaslarını gösterdi.  Ünlü ismin kısa sürede 33 binden fazla beğeni alarak sosyal medyada gündem olan bu gönderisine; takipçilerinden yorum yağdı.






 

Kaslı görüntüsünü beğenenler kadar beğenmeyenler de olan Suden, bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamadı. 

"Biricik hanım kusura bakmayın ama hiç estetik görünmüyor, neyse yine de emek var bir şey demeyeyim" yorumunu yazan sosyal medya kullanıcısına cevap veren Biricik Suden, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin estetik anlayisiniz sadece sizi bağlar, benimki de beni."

 

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