Birce Akalay'ın köpeği Cipsy’le Bodrum tatili

Ünlü oyuncu Birce Akalay, yaz mevsiminin keyfini çıkarmak için Bodrum'a gitti. Son zamanlarda yoğun çalışma temposundan biraz uzaklaşmak isteyen Akalay, Torba'da görüntülendiği bir plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Akalay, tatilini köpeği Cipsy ile birlikte geçiriyor. Kendisine eşlik eden sadık dostuyla ilgilenen oyuncu, Cipsy ile oyunlar oynayarak ve onunla vakit geçirerek keyifli bir gün geçirdi.

Tatilin tadını çıkaran Birce Akalay, doğal güzellikleriyle ünlü olan Bodrum'da rahatlamaya ve enerji depolamaya devam ediyor. Akalay'ın neşeli ve huzurlu görüntüleri, hayranları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.