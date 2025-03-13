Birce Akalay’dan yeni reklam anlaşması!

Hem dijitalde hem de sahnede fırtına gibi esen Birce Akalay, reklam dünyasında da markaların gözdesi olmaya devam ediyor. Mezarlık dizisinin ikinci sezonuyla büyük ilgi gören başarılı oyuncu, tiyatro sahnesinde ise Gurur ve Önyargı oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Daha önce bir otomobil markasının yüzü olan Akalay, şimdi de ünlü bir tekstil markası ile yeni bir reklam anlaşması imzaladı. Güzel oyuncu, markanın ilkbahar-yaz sezonu kampanyası için yakında kamera karşısına geçecek.

Öte yandan, Birce Akalay’a Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği Aşk dizisi için bir kez daha teklif gitti. Eğer teklifi kabul ederse, daha önce Kuş Uçuşu ve Bir Derdim Var projelerinde birlikte çalıştığı yönetmen Burak Müjdeci ile tekrar bir araya gelecek. Dizinin yurt dışı sahnelerinde kullanılacak görüntüler için geçtiğimiz haftalarda Madrid’de çekimler yapıldığı öğrenildi.

Başarılı oyuncunun yeni projeleri ve reklam anlaşmalarıyla önümüzdeki dönemde de adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.