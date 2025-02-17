Birce Akalay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni saç stili beğeni topladı

Başarılı oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarına veda ederek radikal bir değişikliğe imza attı. Kısacık saçlarıyla hayranlarının karşısına çıkan güzel oyuncu, yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birce Akalay’ın imaj değişikliği, hayranlarını şaşırtırken olumlu tepkiler yağdı. Pek çok takipçisi, oyuncunun yeni tarzını beğeni dolu yorumlarla övdü.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, imaj değişikliğiyle hem özel hayatında hem de kariyerinde yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Akalay’ın yeni tarzı, zarafeti ve cesaretiyle kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.