Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili

Başarılı oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurutaş ile yeni yıl tatilini Viyana’da geçirdi. Çift, Viyana sokaklarında hem romantik hem de eğlenceli anlar yaşarken bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-01-2025 17:51

Sarı Peruklu Eğlenceli Paylaşım
Birce Akalay’ın paylaşımları arasında en çok dikkat çeken, sarı bir perukla verdiği pozlar oldu. Bu anları "Gerçekten gerçekçi dileklerimiz, dondurucu soğuğa rağmen neredeyse her gün attığımız binlerce adım ve bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden beğeni topladı.

Hakan Kurutaş’tan Romantik Yanıt
Akalay’ın bu içten ve romantik paylaşımına sevgilisi Hakan Kurutaş da kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi. Çiftin mutluluk dolu fotoğrafları hayranlarını da sevindirdi.

Aşkla Dolu Yeni Yıl
Viyana sokaklarında keyifli bir tatil geçiren çift, attıkları her adımda aşkı hissettiklerini dile getirdi. Akalay ve Kurutaş’ın bu romantik kaçamağı, yeni yıla sevgi dolu bir başlangıç yaptıklarının göstergesi oldu.

 