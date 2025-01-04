Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili

Sarı Peruklu Eğlenceli Paylaşım

Birce Akalay’ın paylaşımları arasında en çok dikkat çeken, sarı bir perukla verdiği pozlar oldu. Bu anları "Gerçekten gerçekçi dileklerimiz, dondurucu soğuğa rağmen neredeyse her gün attığımız binlerce adım ve bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden beğeni topladı.

Hakan Kurutaş’tan Romantik Yanıt

Akalay’ın bu içten ve romantik paylaşımına sevgilisi Hakan Kurutaş da kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi. Çiftin mutluluk dolu fotoğrafları hayranlarını da sevindirdi.

Aşkla Dolu Yeni Yıl

Viyana sokaklarında keyifli bir tatil geçiren çift, attıkları her adımda aşkı hissettiklerini dile getirdi. Akalay ve Kurutaş’ın bu romantik kaçamağı, yeni yıla sevgi dolu bir başlangıç yaptıklarının göstergesi oldu.