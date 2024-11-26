Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş itirafı!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Akalay, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile yaptığı evliliklerle dikkat çeken Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile yeni bir başlangıç yapmıştı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği bu ilişkisi hakkında samimi ifadeler kullanan oyuncu, mutluluğunu saklamadı.

"Aşk bana çok iyi geldi" diyen Akalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu his, benim için çok özel ve değerli. Kendimi çok huzurlu ve tamamlanmış hissediyorum. Hayatında aşkı bulan birinin enerjisi değişir; benim için de öyle oldu. Umarım herkesin hayatına kalplerine iyi gelecek insanlar girer."



Son dönemde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Akalay, iş hayatında olduğu kadar özel hayatında da huzurlu bir dönem geçiriyor gibi görünüyor. Hayranları, ünlü oyuncunun bu mutlu halini sosyal medyada övgü dolu yorumlarla karşılıyor.