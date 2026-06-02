Birce Akalay’dan Çok Konuşulan Paylaşım

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişkilerindeki uyumla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan ünlü çift sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle hayranlarının karşısına çıktı.

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ikili özel hayatlarını genellikle sakin bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman yaptıkları paylaşımlar ilişkilerinin ne kadar güçlü ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Ödül Gecesindeki Sözleri Hâlâ Konuşuluyor

Çift geçtiğimiz haftalarda katıldıkları ödül töreninde de gündem olmuştu. Özellikle Hakan Kurtaş’ın sevgilisi hakkında kullandığı övgü dolu ifadeler büyük ilgi çekmişti.

Kurtaş Birce Akalay’ın başarılarıyla gurur duyduğunu açıkça dile getirmiş gecenin en çok konuşulan açıklamalarından birine imza atmıştı. O sözler sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

Yeni Kareler Takipçileri Mest Etti

Bu kez gündemi belirleyen detay ise Birce Akalay’ın Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğraflar oldu. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle verdiği samimi pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paylaşımlarda çiftin oldukça keyifli ve mutlu olduğu dikkat çekti. Doğallıklarıyla öne çıkan kareler takipçilerden yoğun beğeni aldı. Yorumlarda “Aşk size çok yakışıyor”, “Yılın çifti” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi mesajlar öne çıktı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş cephesinde her şey yolunda görünüyor. İkilinin romantik paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Magazin dünyasında sık sık ayrılık haberleri konuşulurken bu paylaşım güçlü bir birlikteliğin yeni göstergesi olarak yorumlandı.

Hayranları ise şimdiden çiftin yeni karelerini merakla bekliyor. Görünen o ki Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşklarıyla gündemde kalmaya devam edecek.