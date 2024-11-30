Birce Akalay’dan 2025 mesajı: “Adalet ve huzur istiyorum”

Başarılı oyuncu Birce Akalay, Bebek’te objektiflere yansıdı. Yoğun iş temposunun ardından yılbaşı planlarını paylaşan Akalay, “Yeni yıla yurt dışında gireceğim. 2024 benim için gerçekten güzel bir yıl oldu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Birce Akalay’dan 2025 mesajı: “Adalet ve huzur istiyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2024 14:23

Ancak oyuncunun 2025’e dair dilekleri dikkat çekiciydi. Adalet ve huzur vurgusu yapan Akalay, “Yeni yıldan beklentim adaletin sağlanması. Çocuklar ve kadınlar huzur bulsun istiyorum. Hepimizin hak ettiği huzurlu bir ülkede yaşamak en büyük temennim” dedi.

Elçin Sangu’nun geçtiğimiz günlerde sektörde kadın ve erkek oyuncular arasında eşitsizlik olduğunu dile getiren açıklamaları hatırlatıldığında ise Akalay, konuyu farklı bir açıdan ele aldı. “Bu durumu senelerdir konuşuyoruz. Zaten herkesin bildiği bir gerçek. Bu konuda defalarca bir şey söylemek artık mantıklı gelmiyor” diyerek sektördeki eşitsizlik meselesine alışılmışın dışında bir yorum getirdi.

Doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Birce Akalay, hayranlarına umut dolu mesajlar verirken toplumsal sorunlara duyarlılığıyla bir kez daha takdir topladı.

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