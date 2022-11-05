Birce Akalay'a Dubai'den ödül!

Şimdiye kadar rol aldığı başarılı yapımların yanı sıra, geçen sezon yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birce Akalay başarısını Dubai’de ödülle taçlandırdı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ödül törenine Özgür Masur tasarımı bir kıyafetle ve Monan takılarıyla katılan Akalay, göz kamaştırdı.

Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de büyük beğeni toplayan Birce Akalay, ödülünü alırken şöyle konuştu:

"Bu benim Dubai'ye ikinci gelişim. İlki sadece seyahat içindi ama bu sefer biraz farklı burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Öncelikle birbirini sevmekten asla vazgeçmeyen güzel aileme teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak çok heyecan verici. Aynı zamanda yapımcılarıma teşekkür etmek istiyorum. Kuş Uçuşu ve Mezarlık projeleri özelinde Abdullah Oğuz ve Kerem Çatay'a teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları için. Bugüne kadar birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ediyorum bana inandıkları ve hayallerini benimle paylaştıkları için."