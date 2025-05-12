Birce Akalay Yine Cannes’da: Kırmızı Halıya Damga Vuracak

Birce Akalay, bu yıl da Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda Türkiye’yi temsil edecek. Yeni dizisiyle de yaz sezonuna damga vuracak!

Birce Akalay Yine Cannes’da: Kırmızı Halıya Damga Vuracak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2025 10:01

Birce Akalay, bu yıl da Cannes Film Festivali’ne katılmak üzere yola çıkıyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü bir markanın elçisi olarak kırmızı halıda yürüyecek.

Geçen yıl BMW ile iş birliği yaparak Cannes’da boy gösteren Akalay, şıklığı ve zarafetiyle büyük beğeni toplamıştı. Bu yıl da aynı marka ile iş birliğini sürdüren güzel oyuncu, 13 Mayıs’ta kırmızı halıda Türkiye’yi temsil edecek.

Cannes’da Türk Rüzgarı Esecek

Fransa’nın güney sahilinde düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 78. kez gerçekleşiyor. 13 Mayıs – 24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, yine yıldızlar geçidine sahne olacak.

Birce Akalay, festival kapsamında gerçekleşecek özel davet ve etkinliklere de katılacak. Yoğun tempolu programının ardından Çarşamba günü İstanbul’a dönecek olan oyuncu, yaz aylarında ise yeni dizisi için sete çıkacak.

Yeni Dizi Müjdesi: “Aşk”

Yaz boyunca çalışmaya devam edecek olan Birce Akalay, Disney Plus’ta yayınlanacak Ay Yapım imzalı “Aşk” adlı dizide başrol oynayacak. Aylin karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Akalay, tutkulu bir iş kadınını canlandıracak.

Cannes’a Giden Diğer İsimler ve Sürpriz Eksiklik

Bu yıl Cannes’a yalnızca Akalay değil; 13 Mayıs’ta Özge Özacar, 14 Mayıs’ta ise Hande Erçel gidecek. Ancak her yıl festivale katılan Meryem Uzerli, bu yıl Cannes’da yer almayacak. Ayrıca her sene Cannes’da reklam çekimi gerçekleştiren ünlü dondurma markası Magnum, bu kez Türkiye’den bir ünlüyle çalışma yapmayacak.

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