Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan aşk dolu gecce: 'Sevgilimle gurur duyuyorum'

Ünlü oyuncu Birce Akalay (40) ve sevgilisi Hakan Kurtaş (36), geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Woman of the Year' ödül törenine birlikte katıldı. Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan çift, törene aşk dolu halleriyle damga vurdu. Gecede sevgilisi Akalay’a olan desteğini esirgemeyen Hakan Kurtaş, övgü dolu sözleriyle dikkat çekti.

Akalay’ın, en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenirken Kurtaş, sevgilisi için basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri, daha güzelleri onunla olur,” diyerek Akalay’a olan gururunu dile getirdi.

Ayrıca, müziğe olan ilgisini de paylaşan Kurtaş, “Birce Hanım’a da şarkı yazar mısınız?” sorusuna, “Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?” yanıtını vererek, çiftin romantik bağını gözler önüne serdi. Akalay ve Kurtaş’ın samimi açıklamaları, törenin en çok konuşulan anlarından biri oldu