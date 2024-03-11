Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, Bebek'te yakalandı! İşte o anlar...

Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti, dün öğle saatlerinde ilk kez Bebek'te görüntülendi. Sarılarak sahil boyunca yürüyen çift, bir süre keyifli bir yürüyüş yaptı.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, Bebek'te yakalandı! İşte o anlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 10:51

Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş, son olarak Bebek'te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahilde yürüyüş yaparken görüntülenen çift, romantik anlarıyla dikkat çekti.

Bir süre sahil boyunca yürüyen ve keyifli anlar yaşayan sevgililer, gazetecilerin sorularıyla karşılaştıklarında ise gülümseyerek cevap vermek yerine sadece "Başka zaman başka yerde konuşuruz. Sokakta konuşmayalım teşekkürler" diyerek konuyu geçiştirdi.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Bebek'teki gezintisi, basının da ilgisini çekti. Ünlü çiftin samimi anları, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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