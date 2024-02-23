Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor?

Uzun bir süredir ilişkisi olmayan 39 yaşındaki Birce Akalay, meslektaşı 35 yaşındaki Hakan Kurtaş ile sürpriz bir aşk yaşamaya başladı. Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izlerken görüntülenen çiftin ilişkisi kamuoyuna duyuldu.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2024 11:53

Eski eşleri Murat Ünalmış (2011-2012) ve Sarp Levendoğlu'yla (2014-2017) evlenip boşanan Birce Akalay, şimdi kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

Haberlere göre, çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini izlediler.

Birbirlerinin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarına kalp emojisiyle yorum yapmaları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları, sürpriz ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" açıklamasını yaptılar.

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