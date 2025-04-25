Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Amsterdam’da Aşka Geldi

Son dönemlerin en gözde çiftlerinden biri olan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, aşklarını yurt dışında yaşamaya devam ediyor. Yoğun iş temposundan uzaklaşan çift, tatil rotalarını bu kez Avrupa’nın en romantik şehirlerinden biri olan Amsterdam’a çevirdi.

Aşk Tazelemek İçin Amsterdam’a Gittiler

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez istisna yaptı. Hollanda’nın tarihi sokaklarında bisiklet sürerken ve doğanın içinde yürüyüş yaparken çekilen karelerini sosyal medyada paylaştılar. Gülümsemeleri ve huzurlu halleriyle büyük beğeni toplayan çift, hayranlarından tam not aldı.

Birce Akalay’dan Anlamlı Tatil Notu

Birce Akalay, Amsterdam tatiline dair karelerini Instagram hesabından paylaşırken duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncu, “Gülümsemek için küçük bir neden bulmak üzere dinginliğe kısa bir kaçış” sözleriyle yaptığı paylaşımla, mutluluğunu ve ruh halini gözler önüne serdi. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

Amsterdam’dan gelen bu romantik kareler sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, “Çok yakışıyorsunuz”, “Mutluluğunuz daim olsun” ve “Filmler gibi bir aşk yaşıyorsunuz” yorumlarıyla çiftin paylaşımlarına destek verdi. Tatil boyunca doğallıklarını koruyan çiftin, her karesi adeta kartpostal gibiydi.

İlişkileri Güçlenerek Devam Ediyor

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, ilişkilerinde olgun ve sağlam adımlarla ilerliyor. Daha önce basına yansıyan birliktelikleriyle dikkat çeken çift, şimdi de Avrupa tatilleriyle aşklarını tazelediklerini bir kez daha gösterdi. Ünlü çiftin bu huzurlu kaçamağı, hayranlarını hem mutlu etti hem de ilham verdi.