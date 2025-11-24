Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti

Disney Plus'ın Ay Yapım imzalı dizisi "Aşk"ın adı "Aniden" olarak değiştirildi. Anne kızın aynı adama olan aşkını anlatan dizide Birce Akalay ve Alperen Duymaz başrolde.

Yayın Tarihi : 24-11-2025 16:05

Disney Plus için Ay Yapım imzasıyla hazırlanan ve başlarda Aşk adıyla bilinen dizinin adı "Aniden" olarak değiştirildi. Burak Müjdeci’nin yönetmenliğini üstlendiği ve Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı dizi, aynı adama tutkulu bir aşkla bağlı olan anne kızın yaşadığı büyük çatışmayı ele alıyor. Çekimleri tamamlanan dizinin mart ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.

 

Çekimler Madrid’de Başlayıp İstanbul’da Sürdü

 

Aniden dizisinin çekimleri, Madrid’de çekilen sahnelerle başladı. Ardından çekimler İstanbul’da devam etti ve ekim ayında tamamlandı. Dizi, dramatik ve çatışmalı hikayesiyle şimdiden izleyicilerin merakını çekmeyi başardı. Dizinin merkezinde, aynı erkeğe duyulan aşk nedeniyle parçalanan bir anne kız ilişkisi bulunuyor.

 

Başrol Kadrosu Güçlü İsimlerden Oluşuyor

 

Aniden dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan ve karakterlere hayat veren isimler şu şekilde sıralandı:

  • Birce Akalay: "Aylin"

  • Alperen Duymaz: "Karan"

  • Derya Pınar Ak: "Şirin"

  • Begüm Kütük: "Aslı"

  • Serkan Taştemur: "Ömer"

  • Gökçe Özyol: "Murat"

  • Mehmet Aslantuğ: "Yalçın"

Güçlü kadrosu ve dikkat çekici konusuyla Aniden dizisinin, mart ayında yayımlanması bekleniyor.

